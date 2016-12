Carlão encerra tour “Quarenta” em Almada

Carlão despede-se de 2016 com um concerto em Cacilhas, Almada, a 31 de dezembro, junto a um dos ícones do concelho, a Fragata Fernando II e Glória. Esta será a última actuação da tour “Quarenta”, que soma mais de 70 datas e que passou pelos principais palcos e festivais do país.

A digressão do álbum “Quarenta” integrou um novo alinhamento após o lançamento do EP “Na Batalha”, que recentemente viu o single “Hardcore” ser considerado um dos 30 melhores temas do ano pela Antena 3. 2016 ficou ainda marcado pelo tema composto por Carlão, em parceria com Boss AC, para o programa da SIC, campeão de audiências, “E se fosse consigo?”.

Carlão encontra-se atualmente a preparar o espetáculo da Tour 2017, que incluirá temas do disco a editar no próximo ano e cujo primeiro single está previsto já para o mês de Fevereiro.