Navios da Marinha recebem distintivo da Autoridade Marítima Nacional

A cerimónia alusiva à entrega do símbolo da Autoridade Marítima Nacional às unidades navais da Marinha inseriu-se no quadro de intervenção institucional da Autoridade Marítima Nacional (AMN), da qual decorre a necessidade da utilização das unidades navais da Marinha (UN) em apoio a funções próprias da AMN, devendo, por tal facto, estas estarem devidamente identificadas.

Realizou-se na Base Naval de Lisboa, Alfeite, a cerimónia alusiva à entrega do símbolo da Autoridade Marítima Nacional a duas unidades navais da Marinha, NRP Viana do Castelo e ao NRP Tejo, pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello.

You May Also Like