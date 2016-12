NRP Cacine em missão de patrulha e vigilância no Norte

O navio patrulha Cacine (NRP Cacine) encontra-se em missão na zona marítima do Norte, atribuído ao dispositivo naval padrão da Marinha que assegura em permanência a resposta a situações de busca e salvamento marítimo.

Complementarmente, no âmbito do contributo da Marinha para a preservação dos recursos marinhos e para a segurança marítima e das missões de apoio à Autoridade Marítima Local, foram efectuadas diversas ações de fiscalização marítima nas áreas de jurisdição das capitanias do porto de Aveiro e, posteriormente de Vila do Conde, no período de 26 a 27 de dezembro de 2016, privilegiando o arco nocturno.

Foram detectadas quatro embarcações de pesca em situação de presumível infracção. Das infrações detetadas salientam-se as que têm impacto direto na segurança dos marítimos, em concreto foi encontrado um equipamento principal de salvamento colectivo fora da validade (balsa salva-vidas). Foram igualmente constatados diários de pesca electrónicos mal preenchidos e listagens de segurança para controlo do pessoal embarcado não válidas.