Presidente da República enviou mensagem de felicitações à Rainha Isabel II

O Presidente da República Portuguesa endereçou a Sua Majestade a Rainha Isabel II as mais afetuosas e calorosas felicitações por motivo da celebração do 65.º aniversário desde que ascendeu ao trono do Reino Unido.

Na mensagem enviada, o Presidente da República recordou ainda a amabilidade com que foi recebido pela Rainha Isabel II em Londres, no Palácio de Buckingham, a 17 de novembro passado, e sublinhou o indelével papel que a monarca ocupa no Reino Unido, enquanto referencial de valores e estabilidade.

No final, e aproveitando esta tão singular data, o Presidente da República Portuguesa renovou os mais sinceros votos de progresso e bem-estar para Sua Majestade a Rainha Isabel II.