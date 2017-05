Pico recebe encontro internacional sobre galinholas e narcejas

O Governo dos Açores, através da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, apoia a realização de um encontro internacional dedicado às galinholas e narcejas, que terá lugar no Pico, entre 9 e 11 maio, com a participação de mais de três dezenas de investigadores.

Este encontro técnico-científico, promovido pelo WSSG – Woodcock and Snipe Specialist Group, vai decorrer no Auditório Municipal da Madalena, contando com a presença de João Ponte na sessão de abertura, numa iniciativa que visa discutir e incentivar o conhecimento sobre estas duas espécies.

A iniciativa, que vai juntar investigadores portugueses, franceses, ingleses e canadianos, entre outras nacionalidades, realiza-se pela primeira vez nos Açores, depois de, em 2011, ter decorrido na Rússia.

A nível mundial estão identificadas oito espécies de galinhola (género Scolopax) e 18 espécies de narceja (géneros Gallinago e Lymnocryp tes), algumas das quais habitam no arquipélago dos Açores.

Por se tratar de espécies cinegéticas importa assegurar uma utilização sustentável das suas populações, daí que investigadores da Universidade dos Açores têm colaborado com a Direção Regional dos Recursos Florestais no estudo das populações açorianas de galinhola e narceja.

Os interessados podem obter mais informações sobre este encontro internacional na página oficial do evento, no endereço eletrónico https://sites.google.com/view/ wssg-workshop-2017.