Governo dos Açores prepara metodologia de criação do Fórum Regional do Álcool

A Diretora Regional da Prevenção e Combate às Dependências participa hoje, em Loures, no Fórum Nacional do Álcool e Saúde com vista à implementação de um Fórum Regional do Álcool até ao final deste ano nos Açores.

“O objetivo da nossa participação como observadores é recolher experiências para a criação do Fórum Regional, cujo objetivo é agregar compromissos de diversas entidades no âmbito das metas previstas no plano de ação regional no que respeita ao uso nocivo do álcool”, afirmou Suzete Frias.

O futuro Fórum Regional do Álcool pode ter como parceiros, entre outros, autarquias, associações de empresários, cervejeiras, ordens profissionais, forças de segurança e entidades ligadas à saúde e à educação.

“Com base no levantamento e na identificação das problemáticas, serão definidas metas de atuação e intervenção conjunta, à semelhança do que acontece com o Fórum Nacional do Álcool”, salientou a Diretora Regional em declarações à margem do encontro.

O consumo de risco e nocivo de álcool é um dos principais determinantes da saúde e uma das principais causas de morte prematura e de doenças evitáveis, encontrando-se os jovens particularmente em risco.

O Inquérito Regional de Saúde dos Açores (2014) refere que cerca de 11% das pessoas que consomem álcool declaram ingerir cinco ou seis bebidas alcoólicas numa única ocasião (‘binge drinking’), três ou mais dias por mês.

A estratégia delineada pelo Executivo nesta área é a do investimento na prevenção, tendo sido já anunciada uma proposta para alterar a idade mínima da venda de bebidas alcoólicas para os 18 anos.