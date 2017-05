Prémios Turismo do Alentejo e Ribatejo entregues domingo

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo revela no próximo domingo, dia 7 de maio, os vencedores da sétima edição dos Prémios “Turismo do Alentejo” e da terceira edição dos Prémios “Turismo do Ribatejo”, numa cerimónia a decorrer no Centro Cultural Fialho de Almeida, em Cuba.

Segundo a entidade regional de turismo, a edição deste ano conta com 138 projectos do Alentejo a concurso e 33 do Ribatejo, num total de 171 projectos candidatos, mais 53 que na edição do ano passado.

Além dos galardões principais, o Turismo do Alentejo e Ribatejo vai entregar algumas distinções e várias menções honrosas, estando também previstas distinções extra concurso para entidades e personalidades que se destacaram pelo trabalho desenvolvido em prol da promoção turística do território.

O júri dos Prémios é presidido por José Manuel Simões (Centro de Estudos Geográficos/ Universidade de Lisboa), e constituído por António Lacerda (Agência Regional de Promoção Turística); José Manuel Santos (Turismo do Alentejo / Ribatejo) Armando Rocha (Neoturis); Carina Monteiro (Publituris); José Luís Elias (Turisver); Pedro Chenrin (Ambitur); Joana Emídio (O Mirante); José Miguel Piçarra (Diário do Sul); Jaime Serra (Universidade de Évora); e Teresa Ferreira (Turismo de Portugal).