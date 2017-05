Prémio AGIR da REN alarga prazo das candidaturas

O prazo para as candidaturas para a nova edição do Prémio AGIR da REN foi estendido até ao próximo dia 30 de maio. A 4ª edição desta iniciativa tem como tema a inserção laboral de pessoas com deficiência.

Depois de, na sua última edição, esta iniciativa da REN ter sido dedicada ao combate à pobreza e exclusão social, este ano o objetivo é premiar projetos inovadores que apresentem respostas eficazes para a inserção laboral de pessoas com deficiência, de uma forma não assistencialista, mas que promova a autonomia e a capacitação dos seus beneficiários.

O Prémio AGIR enquadra-se na política de envolvimento com a Comunidade e Inovação Social da REN – Redes Energéticas Nacionais, que procura apoiar projetos desenvolvidos por empresas e organizações sem fins lucrativos.