“Desenho: do carvão ao digital” na Gonçalves Zarco

A galeria espaçomar, Escola Gonçalves Zarco, inaugura, no próximo dia 8 de maio, segunda-feira, pelas 12:30H, a exposição – “Desenho: do carvão ao digital”, do artista Éder Luís, mais conhecido por Deco Cartoon. A sessão será presidida pelo Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.

O artista encontrou no desenho uma forma de expressar os sentimentos e ‘dar asas’ à sua criatividade, afirmando que “os desenhadores de hoje são as crianças de ontem que nunca deixaram de desenhar”.

Esta exposição incidirá sobre o processo de criação que está por trás dos trabalhos deste artista. A apresentação dos trabalhos ficará patente até meados de junho de 2017.