Feira SIAL Toronto 2017 criou novas oportunidades de negócios

O Governo dos Açores, através da Vice-Presidência, promoveu a participação de empresas regionais na feira SIAL que ontem terminou em Toronto, no Canadá, com um balanço muito positivo dos empresários relativamente às oportunidades de negócio criadas neste certame para os produtos agroalimentares açorianos.

O stand dos Açores, o único espaço coletivo do país a marcar presença neste evento, registou um significativo interesse por parte de compradores, tendo sido também visitado pelo Comissário Europeu da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan.

A SIAL Toronto, um dos maiores eventos do setor alimentar, de caráter exclusivamente profissional, regista mais de 15 mil visitantes profissionais num espaço com 930 expositores oriundos de 60 países.

Esta participação das empresas açorianas do setor agroalimentar, no âmbito do Plano ‘Açores Export 2017’, constitui uma excelente oportunidade para conquistar novos mercados e clientes, bem como intensificar a comercialização de produtos açorianos no mercado norte-americano.

A SIAL proporcionou ainda uma variedade de atividades e conferências realizadas por profissionais de reconhecida competência, bem como a realização de workshops e programas-chave de compradores.

Estas atividades diferenciam este evento, destacando-o como a maior feira de inovação alimentar que se realiza na América do Norte.