Costa Cruzeiros lança nova campanha no mercado

A Costa Cruzeiros lançou uma nova campanha no mercado: a Operação Embarque: Férias para Todos”. A campanha apresenta tarifas “mais competitivas com as bebidas e as taxas de embarque incluídas a todos os clientes que reservem o seu cruzeiro até 30 de Junho, na categoria Premium – opção muito especial ao permitir um preço bloqueado desde o primeiro momento”.

A companhia de cruzeiros apresenta também vantagens para reservas antecipadas, neste caso associadas ao Inverno 2017-2018: “Além dos cruzeiros habituais, uma série de cruzeiros exóticos convida a aproveitar o bom tempo, mesmo em pleno inverno, e descobrir destinos fascinantes como os Emirados Árabes, a bordo do Costa Mediterranea, as Caraíbas, em viagem no Costa Pacifica, ou as Maldivas, navegando no Costa neoClassica”.

Com esta campanha, a Costa oferece tarifas que vão desde 499 euros – taxas de embarque e pacote de bebidas incluídas para adultos e crianças – e as vantagens mais competitivas do serviço Costa. Como, por exemplo, as crianças menores de 18 anos poderem viajar com cruzeiro grátis, ou a vantagem de ser possível efetuar a reserva de um cruzeiro Costa desde apenas 50 euros.