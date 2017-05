Bilhetes à venda para a Taça de Portugal Placard 2016/2017

A Federação Portuguesa de Futebol coloca à venda os bilhetes para a final da Taça de Portugal Placard 2016/17 esta terça-feira, dia 9 de maio, pelas 14h.

De acordo com as regras estabelecidas pelos clubes finalistas e pela Federação Portuguesa de Futebol, os bilhetes para a final da Taça de Portugal Placard serão colocados à venda através do seu site oficial (bilheteira.fpf.pt), aos preços de €35 (categoria 1), €27,5 (categoria 2) e €20 (categoria 3).

Para esta edição da final da Taça de Portugal Placard, os clubes receberam a maior percentagem de bilhetes de sempre, dado que por disposição regulamentar os cinco por cento que anteriormente eram destinados à Associação de Futebol anfitriã passaram a ser distribuídos pelos dois clubes finalistas.

Os dois clubes (SL Benfica e Vitória SC) também procederão à venda de bilhetes. As associações dos clubes envolvidos (AF Lisboa e AF Braga) receberam cinco por cento cada uma.

A final da Taça de Portugal Placard 2016/2017, entre SL Benfica e Vitória SC, vai ter início às 17h15 de 28 de maio, domingo, e joga-se como habitualmente no Estádio Nacional.