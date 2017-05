Campanha “Corra com a asma” juntou centenas de pessoas

Com o objetivo de assinalar o Dia Mundial da Asma, assinalado no dia 2 de maio, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), através da Comissão de Trabalho de Alergologia Respiratória, desenvolveu uma campanha de sensibilização dirigida à população com o fim de desmistificar o conceito de que o diagnóstico de asma é incompatível com a prática de exercício físico.

“Corra com a asma” foi o mote desta campanha de sensibilização implementada no passado domingo, dia 7 de maio, no Parque das Nações. Uma manhã desportiva ao ar livre, onde não faltou uma aula de Zumba, com Dalila Salvador, uma sessão de yoga pela Confederação Portuguesa de Yoga, e uma corrida de cerca de 4 km, acompanhada por profissionais do O2 Life Center.

O mesmo percurso foi feito a um ritmo mais lento, para os participantes que optaram pela caminhada. A iniciativa contou ainda com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e do Programa Nacional de Marcha e Corrida. A iniciativa reuniu centenas de pessoas nas várias atividades, atraindo a atenção dos que por ali passavam.