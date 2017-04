Sociedade Portuguesa de Pneumologia convida a população a “Correr com a Asma”

Com o fim de assinalar o Dia Mundial da Asma, que se celebra todos os anos, na primeira terça-feira de maio, e que, este ano, terá lugar no próximo dia 2 de maio, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, através da Comissão de Trabalho de Alergologia Respiratória, vai desenvolver uma campanha de sensibilização dirigida à população com o fim de desmistificar o conceito de que o diagnóstico de asma é incompatível com a prática de exercício físico.

“Corra com a asma” é o mote desta campanha de sensibilização que será implementada no domingo, dia 7 de maio, no Parque das Nações e que promete uma manhã desportiva ao ar livre, onde não faltará uma aula de Zumba, com Dalila Salvador, uma sessão de yoga e uma corrida de cerca de 4 km, acompanhada por profissionais do O2 Life Center. O mesmo percurso pode ser feito a um ritmo mais lento, para os participantes que optarem pela caminhada. As atividades terão inicio às 9h30 (distribuição de material pelos participantes), junto ao pavilhão MEO Arena. A corrida e caminhada terão início às 10h00, seguida da aula de zumba e da sessão de yoga.

Os interessados em participar na corrida devem inscrever-se previamente através do e-mail pneumologia@eventosbyt.pt para que, no dia do evento, possam levantar o seu dorsal e saco de participante.

“A asma é uma doença obstrutiva das vias aéreas, cujos sintomas podem ser desencadeados pelo exercício físico. Como tal, a tendência de alguns asmáticos é de limitar a sua atividade de modo a não ter sintomas. Um dos objetivos desta campanha é mostrar que é possível fazer uma vida normal, sem limitações. Para tal pode ser necessário utilizar terapêutica de manutenção ou apenas antes da atividade física, sendo recomendada a prática regular de exercício físico a todos os doentes asmáticos”, aponta Filipa Todo Bom, coordenadora da Comissão de Trabalho de Alergologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia.

Cerca de um milhão de portugueses (10% da população nacional) sofrem de asma, mas apenas um terço das pessoas que apresentam queixas fazem algum tipo de medicação. A doença pode ocorrer em qualquer idade e, embora tenha pouco impacto em termos de mortalidade, pode condicionar a qualidade de vida dos doentes e está associada a uma elevada taxa de internamentos e ao consumo de muitos recursos de saúde. A par do subdiagnóstico, o subtratamento continua a ser um dos principais problemas que condicionam o controlo adequado da asma.

Para além de chamar a atenção para a relação entre a asma e o desporto, a campanha “Corra com a Asma” tem também como objetivos esclarecer sobre a doença e alertar para os seus principais sintomas e impacto na qualidade de vida, salientar a importância do diagnóstico precoce e do controlo adequado, e lembrar que, se for bem controlada, a asma não representa uma limitação na vida diária.