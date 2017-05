3º Encontro pela Saúde em Santa Maria Maior

A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, e a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Saúde na Autarquia, estiveram esta manhã no Centro Cívico de Santa Maria Maior, a acompanhar o 3º Encontro pela Saúde, uma organização da respetiva Junta de Freguesia.

Ao lado de Guido Gomes, Presidente da Junta de Santa Maria Maior, o Executivo Municipal visitou os diversos stands de rastreios e demonstrações gratuitas, entrando em contacto com utentes e profissionais de Saúde, e aproveitando a ocasião para abordar de forma informal com todos eles questões relativas à importância da Prevenção. As autarcas integraram, por fim, o painel da conferência “Respeitar a nossa Saúde”, ministrada por Elisabete Gouveia.