Governo reconhece interesse estratégico do projeto “Lavahomes da Terralta”

O Governo dos Açores aprovou como Projeto de Interesse Regional (PIR) o investimento de cerca de 2,4 milhões de euros em 14 unidades de alojamento no concelho de S. Roque do Pico. Este projeto, que vai criar, pelo menos, nove postos de trabalho diretos, apresenta uma forte vocação exportadora, traduzida por um mínimo de 50% do seu volume de negócios dirigido a mercados externos à Região.

O empreendimento prevê a construção, mas também a recuperação de edificado, disponibilizando uma sala panorâmica multiusos, um restaurante, um bar e uma pequena mercearia, integrando-se na estratégia de desenvolvimento sustentável do setor do turismo, além de apresentar um manifesto interesse ambiental, contemplando o recurso a energias renováveis.

O processo de reconhecimento de Projeto de Interesse Regional é solicitado pelos promotores dos investimentos junto da Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos Açores (SDEA), entidade pública tutelada pela Vice-Presidência do Governo.

Os PIR têm como objetivo promover e distinguir projetos de investimento privado que demonstrem um forte impacto e um efeito estruturante em setores estratégicos para o desenvolvimento regional.

A sua aprovação aciona de imediato um sistema de acompanhamento contínuo da evolução do projeto por parte da SDEA e permite a majoração em 5% de incentivo não reembolsável a conceder no âmbito do Subsistema de Incentivos para o Fomento da Base Económica de Exportação.