“Fátima17” ajuda peregrinos a celebrar Centenário das Aparições

Os milhões de peregrinos que todos os anos se deslocam ao Santuário de Fátima já têm à disposição a aplicação “Fátima17”, uma útil e inovadora ferramenta tecnológica criada pelo PROJETO SECURIS e apoiada pelo Turismo Centro de Portugal.

Esta aplicação é o primeiro resultado do PROJETO SECURIS, que foi um dos grandes vencedores da segunda edição do Concurso de Empreendedorismo Turístico / Prémio José Manuel Alves, instituído pelo Turismo Centro de Portugal.

A plataforma “Fátima17” procura auxiliar os peregrinos que se desloquem a Fátima para participar nas Celebrações do Centenário das Aparições, centralizando toda a informação necessária. Disponível em formato web (www.securis.site/fatima) e mobile (na Play Store, SECURIS: Fátima 17), pode ser utilizada em Português ou Inglês.

Para além de disponibilizar informação relativa a Fátima e ao evento, esta plataforma indica como chegar até Fátima, quer a pé, de carro ou utilizando transportes públicos. Um mapa interativo fornece apoio aos peregrinos no local, apresentando a localização de atrações turísticas, água potável, casas de banho, transportes, transferes, ecrãs do evento, farmácias, postos de socorro, e parques de estacionamento, entre outros.

Esta plataforma preocupa-se igualmente com a segurança dos utilizadores, fornecendo conselhos de segurança e facilitando a realização de chamadas de emergência através de um botão de “pânico”.

As celebrações do Centenário das Aparições em Fátima, com a presença do Papa Francisco, são um evento com uma dimensão pouco usual para Portugal. Estima-se a presença de um milhão de pessoas de todo o mundo, o que envolve um esforço organizacional avultado. É fundamental que os peregrinos tenham conhecimento das infraestruturas existentes para os apoiar, dos recursos disponíveis e sua localização, das vias de deslocação para e dentro da cidade e como agir e quem contactar em casos de emergência.