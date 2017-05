Produção de energia elétrica na Região diminuiu 1,0%

A produção de energia elétrica, estimada a partir dos dados de emissão de energia elétrica fornecidos pela Empresa Eletricidade da Madeira (EEM) diminuiu 1,0% no 1.º trimestre de 2017, em termos homólogos.

Analisando o mix de produção da energia elétrica emitida no período em referência – cujo total rondou os 203,7 Gigawatt hora (Gwh) – observa-se que, comparativamente ao período de janeiro a março de 2016, assistiu-se a uma menor preponderância da fonte térmica (-10,3% face ao período homólogo) na produção de energia em detrimento das outras fontes.

Estas quebras foram essencialmente compensadas pelos aumentos verificados na energia de origem hídrica (+23,0%) e eólica (+14,8%). A fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 67,5% no 1.º trimestre de 2016 para 61,1% no trimestre em referência.

Destaca-se ainda a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia elétrica (quota de 13,1% do total), tendo-se verificado um incremento de 3,4% em termos homólogos na produção de eletricidade a partir desta fonte.