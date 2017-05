‘NEAT HOTEL’ é a nova marca hoteleira nascida nos Açores

A Bensaude Turismo irá reabrir uma unidade hoteleira localizada no centro de Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel, com um “conceito inovador e diferenciador” na Região Autónoma dos Açores, lançando uma nova marca, o NEAT Hotel.

O NEAT HOTEL Avenida segue a tendência do mercado e aposta num segmento cosmopolita e urbano viajante, que procura simplicidade e profissionalismo aliados ao que o destino oferece e representa.

“O NEAT HOTEL Avenida incorpora, num ambiente jovem descontraído e acessível, mas profissional e confortável, a essência e o verde dos Açores. O musgo do Parque Terra Nostra na decoração dos quartos, os painéis fotográficos que retratam a história da Avenida Marginal de Ponta Delgada e, finalmente, a utilização das pedras basálticas, refletem o ambiente dos Açores também no interior”, pode ler-se no comunicado enviado pelo grupo.

Esta nova unidade hoteleira tem 120 quartos e conta com serviços como cafetaria, zona lounge, sala de reuniões e ginásio.