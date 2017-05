Migração e Saúde em debate na Fundação Gulbenkian

O Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, a NOVA Saúde, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto Norueguês de Saúde Pública organizam o Seminário Internacional “Migração e Saúde: o que sabemos hoje, quais as lacunas na compreensão do problema e quais as perspetivas futuras”.

Este Seminário, que decorre no próximo dia 8 de junho na Fundação Gulbenkian, em Lisboa, constitui uma oportunidade para debater este tema atual e prioritário, essencialmente ao nível de politicas de saúde, da intervenção e da investigação futura.

O Seminário tem como objetivo refletir sobre o conhecimento atual desta temática, discutir lacunas na compreensão do problema e analisar como coletivamente prosseguir de forma a atingir o objetivo último de melhorar a saúde e o bem-estar das populações migrantes/refugiadas e da sociedade em geral. Os temas em debate incluem aspetos

inovadores na área da investigação e intervenção, procurando identificar ações mais eficientes e de maior impacto nos ganhos em saúde.