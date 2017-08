Cerca de 200 migrantes entraram a correr em Espanha

Cerca de 200 migrantes conseguiram atravessar hoje, a correr, o posto fronteiriço de Tarajal, em Ceuta. A avalancha, segundo a agência EFE, ocorreu pouco depois das 06:00 locais (05:00 em Lisboa), surpreendendo tanto as autoridades marroquinas como as espanholas.

Terão sido cerca de 200 pessoas que entraram em Espanha a partir de Marrocos. Há apenas uma semana, um total de 73 migrantes conseguiu entrar em território espanhol, embora as autoridades de ambos os países tenham conseguido travar um grupo de pelo menos 300.

