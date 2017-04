Governo está a seguir com atenção actos de vandalismo em Espanha

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou hoje que o caso de alegados danos causados por estudantes portugueses num hotel em Espanha está a ser “seguido com atenção” pelo Governo da República, mas também que é precisa “alguma serenidade” e entender o que “aconteceu verdadeiramente”.

Em declarações aos jornalistas à margem do encontro de alunos de bioquímica na Universidade do Minho, em Braga, Tiago Brandão Rodrigues lembrou que ainda “está por apurar” o que aconteceu.

No sábado, recorde-se, um grupo de mais de 800 estudantes portugueses do ensino secundário foi expulso do Hotel Pueblo Camino Real, perto da cidade de Málaga, por alegados actos de vandalismo.