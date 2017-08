Conselho de Disciplina da FPF reúne na sexta-feira

As decisões dos processos sumários das competições profissionais (Liga NOS e Ledman LigaPro) serão divulgadas na próxima sexta-feira.

A alteração do dia habitual (terça-feira) de decisão e divulgação deve-se ao facto de a jornada 1 da Liga NOS só terminar na quinta-feira à noite, com o jogo entre Vitória SC e GD Chaves. Por este facto, a Secção Profissional do Conselho de Disciplina só tomará decisões na sexta-feira.

A jornada 2 da Liga NOS começa nesse mesmo dia, 11 de agosto.