Governo vai criar comissão de acompanhamento de saúde mental após incêndios

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, afirmou que o Governo vai nomear uma comissão de acompanhamento de saúde mental para lidar com as pessoas afetadas pelos incêndios de junho no Pinhal Interior.

Depois de uma reunião com os autarcas dos concelhos afetados, familiares de vítimas e várias entidades de saúde locais em Pedrógão Grande, Fernando Araújo referiu que o objetivo é ter uma visão integrada e uma noção clara da resposta dada «a todos os familiares das vítimas em qualquer ponto do País».

A comissão, liderada pelo presidente do Conselho Nacional de Saúde Mental, António Leuschner, vai ser nomeada a 8 de agosto e permitirá uma harmonização da resposta «em termos de abordagem das várias equipas» que estão a acompanhar as pessoas afetadas.

O Secretário de Estado disse que a comissão vai servir também para se montar uma resposta a longo prazo e para o futuro em casa de calamidades semelhantes, permitindo o aproveitamento da experiência e o delineamento de um plano estratégico a seguir.

A comissão vai integrar psiquiatras, pedopsiquiatras, enfermeiros, psicólogos e técnicos de serviço social.