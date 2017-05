João Ponte participa nas comemorações do Dia Nacional da Agricultura em São Miguel

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas vai participar nas comemorações do Dia Nacional da Agricultura, assinalado a 19 de maio, no recinto da feira, em Santana, na ilha de São Miguel, numa iniciativa que pretende sensibilizar os mais novos para o mundo rural.

“Este é um dia vocacionado para despertar nos mais novos o gosto pelo mundo rural e pelo desenvolvimento sustentável do arquipélago”, afirmou João Ponte, que se congratulou com a iniciativa pela importância que o setor tem no arquipélago, ao nível da criação de riqueza, do desenvolvimento económico e do potencial exportador.

João Ponte salientou que a agricultura continua a ser um dos principais setores empregadores na Região, onde existem atualmente cerca de 12 mil produtores agrícolas, dos quais cerca de 22% são jovens agricultores.

“Associar os mais novos a esta celebração é fundamental, pois contribui para despertar neles o gosto pelas tarefas ligadas à agricultura e, ao mesmo tempo, permite divulgar o que está a ser feito ao nível do desenvolvimento sustentável na Região”, afirmou o titular da pasta da Agricultura.

No recinto da feira, entre as 10h00 e as 15h00, haverá um conjunto alargado de atividades relacionadas com o setor agrícola, explorando também a componente ambiental, numa iniciativa a que a Secretaria Regional da Agricultura e Florestas se associou desde a primeira hora.

O objetivo da Direção da Associação Agrícola de São Miguel, que organiza o evento, é sensibilizar os alunos do 1.º ao 6.º ano do ensino básico para a importância da agricultura e do mundo rural.