NRP Douro passou ao estado de armamento normal

Realizou-se no dia 12 de maio, na Base Naval de Lisboa, a cerimónia de passagem ao estado de armamento normal e entrega de comando do novo navio de patrulha costeira da Marinha, o NRP Douro, pertencente à Classe Tejo.

A cerimónia foi presidida pelo Comandante Naval vice-almirante Gouveia e Melo que entregou o distintivo de comandante ao primeiro-tenente Vacas de Carvalho.

Esta nova classe de navios destinam-se a operar junto a zonas costeiras em missões de vigilância, patrulha e defesa. Estes estão, após a ação de modernização levada a cabo no Arsenal do Alfeite SA, essencialmente vocacionados para funções de segurança e autoridade do Estado no mar e guarnecer o dispositivo naval padrão da Marinha na região Autónoma da Madeira, reforçar a capacidade de resposta a situações de busca e salvamento marítimo, contribuir para o esforço de fiscalização marítima, apoiar aos órgãos de proteção civil regionais em situações de calamidade ou catástrofe naturais, e cooperar com outros departamentos do Estado com competências no mar.