O Presidente da Assembleia Legislativa, Tranquada Gomes, estará presente, no próximo dia 18 de maio, no lançamento do livro “Relatório de Combate”, da autoria do antigo Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, que terá lugar, às 17:30, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos.

