Marinha coopera com a Polícia Judiciária em operação de combate ao narcotráfico

A Marinha empenhou a corveta António Enes e um grupo de Fuzileiros do Destacamento de Ações Especiais em apoio à PJ por forma a levar a cabo uma operação de combate ao narcotráfico, cujo comunicado integral emitido pela Polícia Judiciária abaixo se transcreve:

“A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, contando com o apoio da Marinha e da Força Aérea, desencadeou nos últimos dias uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes da qual resultou a interceção, no Mar Mediterrâneo, de uma embarcação de pesca transformada em embarcação de recreio que estava a ser utilizada no transporte de elevada quantidade de haxixe, tendo a mesma sido apreendida e posteriormente conduzida para um ponto de apoio naval da Armada Portuguesa.

A bordo da embarcação intercetada seguiam seis homens, dois de nacionalidade portuguesa e quatro de nacionalidade estrangeira, que foram detidos e que de acordo com os elementos probatórios já coligidos integrarão uma organização criminosa de dimensão transnacional com fortes apoios em Portugal que desde há vários anos a esta parte se vinha dedicando ao tráfico de grandes quantidades de droga em vários países.

O haxixe apreendido, que estava acondicionado em 333 fardos com um peso total aproximado de 10 toneladas, estava, nesta fase, a ser transportado para um país africano da bacia do Mediterrâneo, sendo depois, a partir daí, distribuído por outros países, incluindo vários países europeus.

Esta operação resulta de uma investigação que vem sendo desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária desde há cerca de um ano a esta parte e que tem contado com a colaboração da Europol, do Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), com sede em Lisboa, bem como das autoridades espanholas, francesas, holandesas e gregas, sendo que a sua concretização só foi possível graças ao apoio da Marinha e da Força Aérea, que para o efeito disponibilizaram importantes recursos.”