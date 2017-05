Ponte de Sor recebe cimeira sobre Aeronáutica

O papel das companhias aéreas no fomento do turismo em Portugal, em especial em Lisboa, Algarve, Alentejo e nos Açores vai estar em destaque na cimeira Portugal Air Summit 2017, que se realiza em Ponte de Sor entre os dias 24 e 27 de Maio.

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, fará a abertura do evento no dia 26 de Maio, onde também participam Luís Filipe Melo, Director Regional dos Transportes dos Açores, e Filipe Silva, do Conselho de Administração do Turismo de Portugal. Do sector do Turismo estão também confirmadas as presenças de António Ceia da Silva, presidente da Entidade Regional de Turismo Alentejo e Ribatejo, e Desidério Silva, da Região de Turismo do Algarve.

A primeira edição no nosso país do “maior evento do sector aeronáutico, que junta os principais players e stakeholders nacionais e internacionais”, segundo Hugo Hilário, presidente da Câmara Municipal de Ponte de Sor, decorrerá no Aeródromo Municipal, num centro de conferências e exposições concebido especialmente para o evento.

A Portugal Air Summit 2017 é uma organização conjunta do município e da TheRACE. Nuno Molarinho, responsável da TheRACE, explica que o programa dos quatro dias “inclui um conjunto de luxo de oradores nacionais e internacionais, que vão debater o futuro do mercado nacional e global da aviação comercial tripulada

e não tripulada (drones)”.

Ao longo dos quatro dias, a Portugal Air Summit 2017 propõe um programa de conferências, exposições, workshops e demonstrações “do melhor da tecnologia actual, com o foco firmemente apontado ao futuro do sector, incluindo a componente da aviação não tripulada civil e militar”.

O último dia do evento será dedicado a um airshow com acrobacia aérea para o grande público e demonstrações das capacidades de aeronaves não tripuladas, além de uma prova do campeonato nacional de drones e de sessões de balonismo.