O Semanário Tribuna da Madeira publica, na edição desta semana, a entrevista com a presidente da Direção da ACIF-CCIM, Cristina Pedra, que abordou sobre o Brexit e Trump afirmando ‘são motivos de preocupação’. E alerta que “há ameaças que não podemos ignorar”, as quais podem ter consequências graves para a economia.

Lê-se ainda que o Governo Regional da Madeira injeta um milhão e quinhentos mil euros nas obras dos Barreiros.

Um valor que não resolveria “os crónicos problemas da Saúde na Madeira. Mas, segundo Juan Carvalho, respondia às prementes necessidades: falta de material para pensos e para os diversos procedimentos, dificuldade na manutenção e na aquisição de novos equipamentos, falta de roupas, vacinas e medicamentos, etc.

Outros destaques vão para: «Cuba Livre» não compromete antigos governantes. O Tribunal decide-se pelo arquivamento mas aponta para eventual investigação autónoma; Madeira associa-se ao desespero na Venezuela é outro assunto publicado neste semanário regional.

“Armador estrangeiro provou que é possível a ligação marítima”

Afirmou Lídio Araújo, atual presidente do CEN – Clube de Entusiastas de Navios; O livro “Campanário 500 ANOS” regista e documenta vivências. E a Feira do Livro do Funchal conta com mais de 60 autores. Estas, entre outras notícias nesta edição já nas bancas.