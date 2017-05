Polícia Judiciária detém um homem pela prática de vários crimes de roubo e furtos

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul e em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público de Ferreira do Alentejo, com a colaboração da PSP de Beja, identificou e deteve um homem pela presumível prática de vários crimes de roubo com arma de fogo e vários furtos.

O detido, em conjugação de esforços com mais seis indivíduos, durante o ano de 2016, no baixo Alentejo, recorrendo a violência física e uso de armas de fogo, atuou sobre pessoas isoladas ou introduziu-se nos respetivos domicílios, obrigando as vítimas a entregar-lhe dinheiro, ouro, telemóveis e diversos objetos.

Aproveitando-se também da ausência de vigilância, arrombava portas e janelas de casas e armazéns, para ali se introduzir e apoderar de objetos de valor.

O arguido, de 38 anos de idade, foi presente às autoridades judiciárias competentes tendo-lhe sido aplicada da medida de coação de apresentação trissemanal à autoridade policial da área de residência e proibição de se ausentar do concelho de Beja.