SRE e Associação Centro Luís de Camões celebram protocolo

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, e a Associação Centro Luís de Camões, celebraram um protocolo de colaboração, na sede da referida Associação (Av. Luís de Camões, bloco 14).

Este acordo surge com o intuito de garantir, nas atividades desenvolvidas pelo Projeto Férias Curtidas, a inclusão de alunos com necessidades especiais acompanhados pelo Centro de Recursos Educativos Especializados do Funchal, nos períodos não letivos, e com o objetivo de estimular o desenvolvimento das suas competências.

Este protocolo de colaboração possibilita que algumas crianças e jovens com necessidades especiais não fiquem isolados em casa, durante os períodos não letivos e, consequentemente, que os respetivos encarregados de educação não tenham de se ausentar dos seus locais de trabalho.

O referido protocolo foi assinado pelo Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, e pelo Presidente da Direção da Associação Centro Luís de Camões, Mário Rodrigues Aguiar.