“Tia Cátia” traz showcooking à Feira do Livro do Funchal

Irá decorrer, no próximo dia 27 de maio, às 11 horas, no Palco principal da Feira do Livro, o showcooking com a participação da cozinheira e apresentadora Cátia Goarmon, que ganhou protagonismo no concurso televisivo, MasterChel, onde se tornou numa das concorrentes mais populares, mas onde se deu realmente a conhecer foi no seu programa no canal 24 Kitchen.

O showcooking decorrerá após a apresentação do livro de estreia “Os segredos da Tia Cátia”, onde é apresentado mais de 82 receitas de cozinha de conforto, pensada para o dia-a-dia e com um toque de sofisticação.

A apresentadora dividiu as 250 páginas do livro em quatro capítulos dedicados às estações do ano numa fusão de sabores nacionais e internacionais.