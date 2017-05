Deslocação de médicos especialistas entre Açores e Madeira será fomentada

O Secretário Regional da Saúde afirmou ontem, em Angra do Heroísmo, que a partilha de médicos especialistas entre as duas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores será reforçada no próximo ano. “O compromisso que nós temos é de, até ao final deste ano, estabelecer um plano das necessidades que existem em cada uma das regiões e, a partir de 2018, implementar a troca de especialistas para a realização de consultas”, afirmou Rui Luís, em declarações à margem de uma visita ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em que esteve acompanhado pelo Secretário Regional da Saúde do Governo da Madeira.

“A vinda de cardiologistas do Serviço Regional da Madeira aos Açores, nos últimos meses, é o início desta parceria. Queremos estender esta experiência a outras especialidades, seja através do intercâmbio de especialistas, seja através da deslocação de doentes”, salientou o titular da pasta da Saúde.

Rui Luís manifestou ainda satisfação com a possibilidade de virem a ser aprofundados os acordos estabelecidos entre hospitais ao nível da formação e investigação. “Será um desafio para os próximos tempos definirmos as possibilidades de intercâmbio entre duas regiões que pensam da mesma forma em relação a esta matéria“, salientou.

Nesta visita ao Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, que resulta de uma parceria público-privada, o Secretário Regional da Saúde da Madeira, teve oportunidade de se inteirar da forma de gestão e funcionamento desta unidade hospitalar.