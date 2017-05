Centros Ambientais dos Açores com entradas gratuitas para jovens

O Governo dos Açores, através da Direção Regional do Ambiente, promove a entrada gratuita nos centros ambientais do arquipélago, a partir do próximo dia 1 de junho, para os portadores de cartão Interjovem, Jovem e Estudante. O desconto nos bilhetes de entrada nos centros aumenta, desta forma, de 20% para 100%, para os portadores destes três cartões dirigidos aos jovens, permitindo agora a entrada gratuita em toda a rede de Centros Ambientais dos Parques Naturais dos Açores.

Esta iniciativa visa aproximar os jovens destes centros ambientais, onde se promove a bio e a geodiversidade local, assim como a cultura e o património natural da Região.

Os centros e lojas dos Parques Naturais dos Açores estão abertos ao público todos os dias entre as 10h00 e as 18h00, ininterruptamente, à exceção do Aquário do Porto Pim – Estação de Peixes Vivos, no Faial, que abre de terça-feira a domingo, das 10h00 às 17h00, a Casa da Montanha, no Pico, aberta todos os dias durante 24 horas, o Centro de Interpretação da Fajã da Caldeira de Santo Cristo, em S. Jorge, que abre de quarta-feira a domingo e nos feriados das 10h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, e a Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades, em São Miguel, que se encontra aberta diariamente das 09h00 às 16h00.Estes horários estão em vigor de 1 de junho a 30 de setembro.

Em todos os centros, com exceção das lojas e da Casa da Montanha, existe a possibilidade da realização de visitas guiadas, para as quais se sugere a marcação prévia.

Mais informações podem ser obtidas no endereço eletrónico http://parquesnaturais.azores.gov.pt/pt.