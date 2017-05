Rede iNature com nova identidade

A rede iNature – Turismo Sustentável em Áreas Classificadas criou uma nova identidade que visa consolidar o posicionamento da região Centro no Turismo de Natureza, destacando a diversidade da oferta da região Centro e dos 13 territórios que compõem esta rede, com destaque para actividades como pedestrianismo, BTT e birdwatching.

“A marca de traços simples incorpora conceitos de Natureza e trabalho em parceria, evocando as redes de percursos que estas Áreas Classificadas integram, de forma orgânica e com grande potencial de aplicação”, explica a iNature em comunicado.

A iNature – Turismo Sustentável em Áreas Classificadas é uma rede de 13 territórios de elevado potencial natural, que tem como mote o desenvolvimento do produto de Turismo de Natureza na Região Centro.

Enquadrada no programa PROVERE, esta estratégia de Eficiência Coletiva pretende afirmar este selo de qualificação da oferta em espaço natural, nos domínios dos serviços de alojamento e restauração, recursos endógenos e até na própria animação, alinhada no equilíbrio com o património natural que pretende valorizar.

Promovido por um consórcio de 300 agentes públicos e privados, o Programa de Ação iNature integra 210 projetos de iniciativa privada, sendo que as componentes de comunicação, inovação e calendário de animação são dinamizadas por um financiamento de 2,3 milhões de euros ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro.

Parque Natural da Serra da Estrela, Paisagem Protegida da Serra do Açor, Reserva Natural da Serra da Malcata, Paisagem Protegida Regional da Serra da Gardunha, Geoparque Naturtejo, Parque Natural Local Vouga-Caramulo, SIC Sicó/Alvaiázere, Parque Natural das Serras D’Aire e Candeeiros, Mata do Bussaco, ZPE Vale do Côa, Reserva da Faia Brava, Serra da Lousã e Paisagem Protegida da Serra de Montejunto são as Áreas Classificadas que integram esta rede.