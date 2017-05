Polícia Judiciária detém suspeito de tráfico de estupefacientes

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada, com a colaboração da Unidade de Informação de Investigação Criminal, no âmbito de uma investigação em curso, localizou e deteve um homem, de 42 anos de idade, por suspeitas de prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu na região de Lisboa e o suspeito tinha ligações a três indivíduos detidos no passado mês de janeiro, na ilha de S. Miguel, a quem foram apreendidas cerca de 4.000 doses de pólen de haxixe e de heroína.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no Órgão de Polícia Criminal da respetiva localidade de residência.