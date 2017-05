Passes da HF dão descontos nos complexos balneares da Frente Mar Funchal

A Empresa Horários do Funchal (HF) e a Frente Mar Funchal E.M. assinaram, hoje, um protocolo de cooperação que permitirá às crianças e estudantes adquirirem os títulos de transporte “Passe Social Criança” e “Passe Estudante Férias”, com condições especiais (na compra de pacotes de 31 bilhetes pré-comprados), durante os meses de julho e agosto, para os complexos balneares da Barreirinha, do Lido, da Ponta Gorda e da Doca do Cavacas.

Uma medida que, na opinião do Presidente da Horários do Funchal, Alejandro Gonçalves, representa «mais uma forma de corresponder às necessidades identificadas, com vantagens competitivas que se esperam bem acolhidas pelo público-alvo a que se destina».

Conforme sublinha, «os dois títulos de transporte em causa, comercializados durante os meses de verão, especialmente concebidos para satisfazerem as necessidades de mobilidade dos mais novos, a preços mais reduzidos, ganham outra dimensão estando associados às vantagens extra que resultam da assinatura do protocolo».

Já para o Presidente da Frente Mar Funchal, Carlos Jardim, «o estreitamento de relações com entidades que prestam serviço público e social, como é o caso da Horários do Funchal, é de fulcral importância», sendo que este é «um exemplo concreto que permite fomentar as opções de mobilidade que tem procurado promover, dentro das suas competências».

Refira-se que o “Passe Social Criança”, destinado a crianças até aos 12 anos, para utilização nos meses de julho e agosto, tem um valor de 20€ mensais. Já o “Passe Estudante Férias”, especial para estudantes não trabalhadores até aos 25 anos, para utilização no mesmo período, terá um valor de 25€ mensais. Se o carregamento dos dois meses for realizado em simultâneo, o utente ainda terá como bónus a oferta de transporte nos primeiros quinze dias do mês de setembro.

A apresentação do recibo destes títulos de transporte, junto dos balcões de venda dos complexos acima referenciados, permitirá aos seus titulares a compra, a preço especial, de pacotes de 31 entradas para os complexos balneares, que, no caso do “Passe Social Criança” terão um valor de 5€ e, no caso do “Passe Estudante Férias”, de 25€.