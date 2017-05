Carro armadilhado explode no bairro diplomático de Cabul

Um carro armadilhado explodiu hoje, durante a manhã, no bairro diplomático em Cabul, no Afeganistão. O incidente ocorreu perto da embaixada alemã., tendo a explosão feito pelo menos 90 mortos e ferido mais de 400 pessoas, segundo o ministério de Saúde Pública afegão.

A explosão da viatura armadilhada ocorreu no distrito policial, perto da praça Zanbaq, na área diplomática da capital afegã. A área tinha um alto nível de segurança por aí se encontrarem várias embaixadas. Há relatos de dezenas de automóveis destruídos pela explosão.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas a explosão acontece depois do anúncio da “ofensiva de primavera” dos talibãs contra as forças estrangeiras no país.