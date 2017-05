PS apresenta “Carta de Princípios Para a Igualdade no Poder Local”

No próximo dia 2 de junho, pelas 19h, o PS-Madeira dá mais um passo para as eleições autárquicas com a apresentação da “Carta de Princípios Para a Igualdade no Poder Local”, seguido de um debate, numa organização do Departamento Regional de Mulheres Socialistas e que conta com a presença do presidente do PS-Madeira, Carlos Pereira, Elza Pais, presidente do Departamento Nacional de Mulheres Socialistas, Mafalda Gonçalves, deputada na ALRAM e presidente do Departamento Regional de Mulheres Socialistas, Liliana Rodrigues, eurodeputada socialista, Olavo Câmara, presidente da JS-M. Sofia Canha e ainda Célia Pessegueiro, vereadora e candidata à Câmara Municipal da Ponta de Sol.

Classificar este artigo