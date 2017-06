Entregas do Projeto “Descubra a Madeira – Turismo na Escola”

Decorreu hoje, dia 16 de junho, pelas 9h30, na Escola Básica e Secundária do Porto Moniz, a entrega de material aos alunos, no âmbito do projeto “Descubra a Madeira – Turismo na Escola”. Pelas 10h foi a vez dos alunos do concelho de São Vicente, em cerimónia a decorrer na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente, e por volta das 11h15, será a vez dos alunos da Calheta, numa cerimónia que terá lugar na Escola Básica e Secundária Calheta.

A entrega de material do projeto “Descubra a Madeira – Turismo na Escola” termina às 12 horas, na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Ponta do Sol, onde serão contempladas as escolas daquele concelho.

Da responsabilidade desta Secretaria Regional e em parceria com a Secretaria Regional de Educação, este projeto abrangerá um universo aproximado de 16 mil alunos do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico das escolas desta Região Autónoma.