IPMA associa-se ao projeto Escola Azul

O IPMA, no âmbito do projeto IPMA-Escolas, associou-se ao projeto Escola Azul, que pretende distinguir as escolas que trabalham o oceano e comprometê-las a participar decisivamente na formação de jovens com maior literacia do oceano. É coordenado pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, pelo Oceanário de Lisboa e pela Ciência Viva.

Literacia do oceano define-se como a compreensão da influência do oceano em nós e da nossa influência no oceano. Esta compreensão não deve ser exclusivamente teórica. Uma pessoa literata no oceano traduz os seus conhecimentos em mudanças de atitude efetivas que servem de impulso à construção de uma sociedade mais azul.

Com este objetivo em vista, procura-se estimular as escolas a trabalhar o oceano de um modo estruturado, interdisciplinar e vertical. Pretendemos que o trabalho em torno do oceano não se restrinja ao contexto de sala de aula e que tenha reflexo a nível social, quer a partir do envolvimento das comunidades locais, quer na participação de diferentes atores do setor do mar.

Este projeto é dirigido a instituições de ensino, públicas ou privadas, que queiram ou estejam a desenvolver projetos ligados ao oceano. Conta com a parceria de uma grande variedade de entidades ligadas ao mar, salientando desde logo as diferentes dimensões em que o oceano pode ser trabalhado.