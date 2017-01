Marinha e Autoridade Marítima alertam para possível agravamento do estado do mar

De acordo com a previsão do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do mar para o Continente, é provável a ocorrência de forte agitação marítima na costa sul, de sudoeste aumentando para 2 a 3 metros a partir da tarde de quinta-feira, e de oeste e noroeste, com altura que pode chegar aos 5 metros junto à faixa litoral oeste, atingindo picos de 6 metros mais ao largo da costa. Esta situação apresentará ligeiras melhorias só a partir do final da tarde de Sábado, dia 28 de janeiro.

Recomenda-se à comunidade marítima a adoção de medidas de precaução, verificando e se necessário reforçando a amarração quando atracada, ou mesmo varando em lugar seguro as embarcações, aconselha-se a manutenção dum estado de vigilância cuidado até Sábado.

À população em geral recomenda-se que se abstenham da prática de passeios junto à costa e da prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima.

Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que nestas condições extremas o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

A Marinha, através do telefone 214 401 919 e dos canais de comunicação de emergência do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, bem como através dos seus meios navais, e a Autoridade Marítima Nacional através dos meios marítimos, designadamente do Instituto de Socorros a Náufragos, encontram-se em permanente alerta e em prontidão para responder a pedidos de socorro no mar.