Portugal terá ‘noites tropicais’

Uma massa de ar quente vai chegar no fim de semana, fazer subir as temperaturas e trazer ‘noites tropicais’ a Portugal. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de sábado ainda terá temperaturas amenas, mas no domingo os termómetros vão começar a subir entre três a seis graus.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) alertou, esta sexta-feira, para a previsão de temperaturas elevadas nos próximos dias e recorda que o calor pode ter efeitos negativos na saúde e que a população se deve hidratar e manter as casas frescas.