Previsão de chuva na noite de Fim de Ano

De acordo com o IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera as previsões para sábado, dia 31 de dezembro, noite de Fim de Ano, apontam para céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva, em especial até ao final da tarde.

Vento moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 70 km/h, soprando forte a muito forte (40 a 60 km/h) nas terra altas, por vezes com rajadas até 90 km/h.

Para domingo, dia 1 de janeiro de 2017, a previsão do estado do tempo estima períodos de céu muito nublado. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva. Vento moderado a forte (25 a 40 km/h) de sul, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, por vezes com rajadas até 70 km/h.