Oito distritos sob aviso amarelo

Oito distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva ou aguaceiros pontualmente fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estão sob aviso amarelo desde as 12h00 até o final do dia desta sexta-feira devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, pontualmente fortes em alguns locais e possibilidade de ocorrência de trovoadas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.