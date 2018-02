Madeira em alerta amarelo: frio, chuva e vento

Shares

De acordo com os contactos efetuados entre o Comando Regional de Operações de Socorro e o IPMA, prevê-se que durante as próximas 48 h, aproximadamente, o estado do tempo no Arquipélago da Madeira será condicionado pela ação conjunta do anticiclone dos Açores, centrado a norte da região dos Açores e de depressões sobre a Península Ibérica e sobre o noroeste de África, que transportam ar frio polar marítimo modificado. Esta situação dará origem a grande nebulosidade, chuva ou aguaceiros pontualmente moderados, que serão de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, vento forte e mar agitado.

No Funchal, a temperatura máxima será da ordem dos 17 °C e a mínima da ordem dos 12 °C. No Areeiro (1500 m), a temperatura máxima será da ordem dos 3 °C e a mínima da ordem dos -2 °C.

O vento será temporariamente muito forte (50 a 65 km/h), de norte, com rajadas até 130 km/h, em particular nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira e em Porto Santo, em especial a partir da madrugada do dia 7 (quarta-feira) e o fim da tarde do dia 8 (quinta-feira).

Associado a esta situação de vento forte, prevê-se para os dias 7 (quarta-feira) e 8 (quinta-feira), para a costa norte da ilha da Madeira e Porto Santo, ondas de norte com 4 m a 6,5 m.

Recomendações para Tempo Frio

Use várias camadas de roupa em vez de uma única peça de tecido grosso. Evite as roupas muito justas ou as que façam transpirar. Evite as atividades físicas intensas que obrigam a um maior esforço. Atenção redobrada à condução de veículos, nomeadamente nas vias propensas à formação e persistência de gelo, pelo que se aconselha uma condução prudente. Tenha em atenção que as estradas podem estar cortadas ou condicionadas ao trânsito.

Recomendações para Agitação Marítima

Atendendo à forte ondulação, é de evitar circular nas zonas costeiras (falésias, escarpas, vias marginais, passeios marítimos, praias). Nas zonas em risco de erosão costeira, a população deverá tomar atenção à eventual afetação de edifícios (habitações, estabelecimentos comerciais, apoios de praia, etc.), localizados junto à costa ou próximo de praias.

Recomendações para Vento Forte

Feche portas e janelas e retire os objectos soltos que se encontrem nas varandas e peitorais das janelas. Sempre que possível, evite as viagens para as zonas afetadas por este tipo de situação meteorológica.

Não circule por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas. Preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), que poderão ser afectadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.