Ataque terrorista fez 235 mortos no Egipto

Shares

Um ataque terrorista, levado a cabo numa mesquita na península de Sinai, no Egipto, fez 235 mortos e 130 feridos. O ataque foi levado a cabo por islamitas que colocaram uma bomba e abriram fogo, a partir de quatro carrinhas, contra os fiéis que rezavam.

Fonte policial terá dito à AFP que os explosivos são de fabrico caseiro. Nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado.

Este é o ataque mais mortífero dos últimos três anos na região do Sinai, onde as forças de segurança combateram jihadistas do grupo terrorista Estado Islâmico.