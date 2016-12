Nas bancas a edição 892 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 892 – 30/12/2016 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“As perspetivas económicas para 2017 são animadoras”

Cristina Pedra, presidente da direção da ACIF-CCIM, aponta para um bom ano no Turismo,

com a abertura de novas unidades hoteleiras.

“Vamos continuar a luta pela defesa da Contratação Coletiva”

Adolfo Freitas, coordenador da USAM.

Incutimos aos alunos “o significado da partilha”

O Projeto UNIDOS, dinamizado pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi, tem alertado para a prevenção do cancro da mama e para a promoção de uma vida saudável. Raquel Lombardi tem utilizado a solidariedade como terapia.

“Paraíso no Atlântico” promete muita cor e efeitos especiais

Representando um investimento de quase 1 milhão de euros, cerca de 132 mil peças irão ser disparadas por postos de lançamento espalhados em terra e no mar.

Dança de cadeiras continua na Saúde

Pedro Ramos é o terceiro responsável por um sector que ameaça manchar o primeiro mandato de Albuquerque.

Governo Regional faz novas nomeações

As sucessivas alterações são um “recorde” que Albuquerque regista no seu mandato.

Gala de Ópera angaria verbas para a luta oncológica

O evento, que conta com o apoio do Conservatório – Escola Profissional das Artes – Eng.º Luíz Peter Clode, da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Municipal Baltazar Dias, terá lugar no próximo dia 13 de Janeiro, pelas 21h. Toda a receita reverte para a luta oncológica.

Savoy Saccharum galardoado com prémio ‘TUI Top Quality 2017’

Este prémio, reservado aos melhores hotéis da TUI, é fruto da pontuação atribuída pelos clientes da TUI que escolheram o Savoy Saccharum como hotel de eleição para as suas férias.

“Vivemos uma fase de mudanças”

Os irmãos lusodescendentes, Sandra e Ricardo, prometem surpresas para 2017.

“Deixei a Venezuela para procurar uma vida melhor”

Luísa e a filha saíram da Venezuela procurando uma nova oportunidade na Madeira. A fome, a insegurança, a incerteza de que a situação vá melhorar no país liderado por Maduro foi o que ditou esta decisão.

Fim de Ano com ‘casa cheia’

A Madeira deverá encerrar o ano com a melhor taxa de ocupação hoteleira dos últimos 6 anos, o que vem confirmar que 2016 foi “o melhor ano de sempre” para o turismo regional.