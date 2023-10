Nas bancas a edição 1243 do Tribuna da Madeira

‘Fussadinha’ para “desperdício de dinheiros públicos”

É “crucial” Mais formação para trabalhar com os seniores

Habitação “com cenário preocupante”

Madeira quer evitar ‘destino’ dos Açores

Consumo de drogas “já é feito a céu aberto”

Reivindicações do PAN “roçam” uma “ingenuidade infantil”

MADEIRADiG está de volta

Funchal “está a definhar com o boicote sistemático”

Numa análise à ‘união’ do PSD/CDS com o PAN para governar, Joaquim José Sousa considera “desprestigiante, para a própria democracia”. Entende que esta coligação “não será bem um governo”, mas até poderá chegar ao fim do mandato. “O que isto nos demonstra é que Miguel Albuquerque não tem estratégia, tem apenas tática – cria ilusões”, afirma o até agora porta-voz regional do PAN.O secretariado da UMAR/Madeira afirma que “é necessário preparar as sociedades para a maratona da longevidade” e sublinha que “diagnosticar e depois não agir é o mesmo que não fazer nada”.O Bloco de Esquerda associou-se ao Movimento Casas para morar que, no passado sábado, um pouco por todo o país, manifestou-se pelo direito à habitação e por uma habitação digna para todas e todas os portugueses. “Na Madeira, o cenário também é preocupante, pois todos os meses o preço da habitação aumenta na Madeira. O Funchal, por exemplo, é a terceira cidade do país onde a habitação é mais cara. São 2.976 euros por m2. Ao mesmo tempo os madeirenses têm, em média, os rendimentos mais baixos”, afirma Dina Letra.A Ryanair inaugurou a sua base na Madeira a 14 de Abril de 2022. Passado um ano e meio, a transportadora aérea ‘low cost’ considera abandonar o arquipélago, devido às taxas cobradas pela concessionária dos aeroportos. É uma situação que, diz Miguel Albuquerque, “exige uma intervenção” do Governo da República e da ANA. As “diligências necessárias” passam por um acordo, para evitar o desfecho dos Açores.Há quase uma semana que entrou em vigor o diploma que “clarifica o regime sancionatório relativo à detenção de droga para consumo”. A nova Lei da Droga foi criticada em vários sectores, muito por culpa de terem sido criadas “algumas zonas cinzentas”. Há muito que as drogas sintéticas são apontadas como um “flagelo”, particularmente para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.O acordo de incidência parlamentar assinado entre o PSD-M e o PAN-M suscitou, na segunda-feira, um “veemente repúdio e estupefação” por parte da COSMOS – Associação de Defesa do Ambiente e da Qualidade de Vida. A associação ambientalista não entende “como é que um partido ligado à protecção da natureza pode apoiar um Governo que tem practicado na Região Autónoma da Madeira os mais vis e condenáveis atentados ambientais”. Não entende, igualmente, “como é que um partido, com os valores que o PAN diz defender, consegue fazer um acordo em cima do joelho, de forma intempestiva e irresponsável, de uma irracionalidade confrangedora, em que as reivindicações que apresentou são de tal maneira triviais, inócuas e voláteis, que roçam a uma estranha ingenuidade infantil”O festival anual dedicado à música eletrónica e experimental volta a apresentar um conjunto de propostas musicais marcado pela diversidade artística.A Confiança reafirma a necessidade de disciplinar o uso de trotinetes.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online